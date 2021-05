Casillas denuncia i media spagnoli: "Bugie pesanti, inventato anche l'attacco di cuore"

Iker Casillas passa all'attacco e denuncia i media spagnoli per alcune illazioni sul suo conto riportate nelle ultime settimane. L'ex portiere di Real Madrid e Porto ha annunciato che agirà per vie legali contro chi ha diffuso false informazioni e ha in qualche modo invaso la sua sfera privata. In particolare, nel mirino di Casillas ci sono i media che hanno dato versioni false sulle motivazioni che hanno portato alla fine della storia con Sara Carbonero, ma anche quelli che hanno parlato di infedeltà coniugale e hanno diffuso la notizia di un ricovero causato da un nuovo attacco di cuore durante una partita di padel, qualche giorno fa: "Si è trattato di allergia", ha detto lo spagnolo.