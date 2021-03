Cassano vede una Juve senza CR7: "Può aprirsi un nuovo ciclo, se andasse via non mi stupirei"

Antonio Cassano ha commentato a Bobo TV la vittoria della Juventus sul campo della Lazio, soffermandosi in particolare sull'atteggiamento mostrato dagli uomini di Pirlo: "È stata una Juve sottotono nel primo tempo, ma la ha fatto un grandissimo secondo tempo, giocando con intensità, attaccando e difendendo tutti insieme. Andrea sta cercando l'assetto giusto, cambia molto. L'11 con cui ha ribaltato la partita era composto da undici giocatori che aggrediscono fino alla morte quando perdono palla. Non so se riuscirà a fare lo step in Champions, il Porto è una squadra diversa, con personalità ma mi ha impressionato questa Juve. Ronaldo fa un gol a partita ma aiuta poco in fase difensiva e gioca poco per la squadra. Ora potrà aprire un nuovo ciclo e bisognerà cambiare tanti giocatori. Se Ronaldo andasse via non mi stupirei".