Celta, Murillo non pensa al futuro: "Resterò? Sono della Samp, decideremo a tempo debito"

Jeison Murillo sta vivendo una stagione da protagonista nel Celta Vigo. Il difensore colombiano ha parlato del suo momento e del suo futuro ai microfoni di As: "Sono felice qui, le cose vanno tutto sommato bene. Ho sempre cercato di fare del mio meglio e non farmi condizionare dai giudizi esterni. Tutti cadono e si rialzano, ora mi sento a mio agio. Sono in prestito dalla Sampdoria e non è ancora stato deciso nulla. C'è un campionato da finire nel migliore dei modi, alla fine della stagione vedremo cosa fare. Decideremo a tempo debito, ora non so se rimarrò o meno. Voglio solo aiutare i miei compagni fino all'ultimo giorno".