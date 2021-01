Celta Vigo, Coudet: "Sfruttato poco gli spazi, ci siamo intestarditi. Preoccupato per Aspas"

Deluso e preoccupato per le condizioni di Iago Aspas: così Eduardo Coudet, tecnico del Celta Vigo, si è presentato in conferenza post-gara dopo la sconfitta patita per mano del Real Madrid. Dichiarazioni riportate da as.com: "Non siamo contenti del risultato ma anche oggi abbiamo proposto la nostra filosofia di gioco contro un grande avversario. Purtroppo siamo passati dall'occasione potenziale per andare in vantaggio allo svantaggio in meno di un minuto, questo sicuramente ha influito. Nel primo tempo abbiamo tenuto meglio il campo, a mio parere ci manca anche un rigore. Con il 2-0 la partita è cambiata, poi perdere il nostro giocatore più importante ha ulteriormente appesantito le cose. Avremmo dovuto attaccare più gli spazi e invece ci siamo intestarditi con passaggi filtranti centrali. Proveremo a correggere questi errori e migliorare partita dopo partita".

Sull'uscita di Aspas e Nolito

"Per Nolito credo niente di preoccupante o comunque niente che possa tenerlo fuori a lungo. Sono più preoccupato per le condizioni di Iago, il problema accusato sembra più serio".