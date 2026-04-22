Ufficiale Chelsea, ecco l'annuncio: Rosenior esonerato. Soluzione ad interim per il fine stagione

Adesso non ci sono più dubbi: il Chelsea ha ufficializzato l’esonero di Liam Rosenior, ponendo fine alla sua esperienza sulla panchina dei Blues con effetto immediato. Il club londinese ha diffuso un comunicato in cui, pur sancendo la separazione, ha voluto sottolineare il lavoro svolto dal tecnico: “A nome di tutti noi del Chelsea, desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per l’impegno profuso durante il periodo trascorso con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità sin dalla sua nomina a metà stagione”.

Una decisione definita non semplice, ma inevitabile alla luce del rendimento recente: “Non si è trattato di una decisione presa a cuor leggero, tuttavia i risultati e le prestazioni non sono stati all’altezza degli standard richiesti e c’è ancora molto in palio in questa stagione”. Per il finale di campionato e di coppa, la squadra sarà affidata a Calum McFarlane, promosso come traghettatore fino al termine dell’annata. L’obiettivo è chiaro: centrare la qualificazione alle competizioni europee e provare ad avanzare in FA Cup.

Parallelamente, la società ha annunciato l’avvio di una riflessione interna per individuare il profilo giusto a lungo termine: “Il club intraprenderà un percorso di autoanalisi per scegliere la persona più adatta a ricoprire il ruolo di allenatore capo”.