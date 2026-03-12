Chelsea, James crede nella rimonta: "E' la Champions League e tutto può succedere"

Una sconfitta che fa male. Il Chelsea ha tenuto il match contro il Paris Saint-Germain in equilibrio fino al quarto d'ora finale quando i rossoblù hanno dilagato trovando il 5-2 con cui hanno portato a casa il primo atto degli ottavi di finale di Champions. Al termine del match, l'esterno Reece James ha commentato:

"Guardando la partita nel complesso, è stata abbastanza equilibrata dopo 75 minuti e poi l'ultimo quarto d'ora ci è sfuggito di mano. Non abbiamo finito come volevamo e questo è deludente. Questa è la Champions League e tutto può succedere. Questa è la più grande competizione a livello di club e molte squadre nel corso degli anni hanno ribaltato le sorti di partite, nonostante svantaggi maggiori di questo.

Dobbiamo lasciarci questa partita alle spalle e guardare avanti. Dobbiamo reagire, la partita non è andata come volevamo, ma è solo l'intervallo. C'è molto da imparare da questa partita, sappiamo di averci complicato molto la gara di ritorno, ma la partita non è ancora finita, tutt'altro. Questa è una sfida di Champions League, la migliore competizione a livello di club, su due gare e dobbiamo ripartire da zero. Lo ripeto a tutti, ma soprattutto ai tifosi del Chelsea. La partita non è finita, è solo l'intervallo. E daremo il massimo nella gara di ritorno".