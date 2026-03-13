Reece James, futuro a tinte blu: ha firmato un lungo prolungamento con il Chelsea

The Athletic assicura: Reece James ha confermato il suo impegno verso il Chelsea e ha firmato un nuovo contratto di sei anni. Il capitano e terzino destro dei Blues, il cui precedente accordo scadeva a giugno 2028, ha scelto di siglare un accordo ancor più duraturo con il club londinese per ergersi a nuovo simbolo della squadra.

Entrato nel Chelsea all'età di sei anni, ora con un autografo nero su bianco ha prolungato la sua permanenza a Stamford Bridge fino al 2032. Un contratto che lo allinea al tetto salariale basato sugli incentivi, linea adottata dopo l'acquisizione del club nel maggio 2022 dell'imprenditore statunitense Todd Boehly. James, secondo quanto riferito, era l'unico giocatore rimasto con condizioni contrattuali della precedente era. Le trattative per il nuovo accordo sono andate spedite nelle ultime settimane, a dimostrazione di quanto il futuro dell'inglese abbia sempre puntato verso le tinte Blues.

Ad oggi, il giocatore inglese di 26 anni vanta 225 presenze con la maglia del club, con 16 gol e 31 assist a corredo. Ha ereditato la fascia di capitano dopo la partenza di Azpilicueta nel luglio 2023. Nel suo palmarès spiccano cinque trofei: Champions League, Supercoppa UEFA, Conference League e 2 Mondiali per Club. Ora, con il ritiro dalla Nazionale di Walker, la fascia destra dell'Inghilterra sembra chiamare a gran voce Reece James, per il ruolo da titolare sotto la guida di Thomas Tuchel nella Coppa del Mondo di questa estate.