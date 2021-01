Chelsea, Lampard libera Fikayo Tomori: "Prestito a gennaio soluzione migliore per tutti"

Frank Lampard apre le porte alla possibile partenza in prestito di Fikayo Tomori. Tra le sorprese della passata stagione, il centrale classe '97 quest'anno ha trovato pochissimo spazio al Chelsea (finora appena 4 presenze) e potrebbe così andare ad accumulare esperienza altrove fino a fine campionato. "La situazione di Fikayo è ancora aperta al momento, c'è la possibilità che parta in prestito per avere maggiore minutaggio. Questa sarebbe la soluzione migliore per lui e per il club", sono state le parole del tecnico inglese in conferenza stampa.