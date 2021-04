Chelsea, Tuchel: "Caos Superlega e protesta hanno condizionato la partita col Brighton"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato di come le proteste dei tifosi nella giornata di martedì contro la Superlega abbiano condizionato la squadra, impegnata nella sfida di Premier League contro il Brighton. Partita poi terminata 0-0 che ha sancito il mancato sorpasso al West Ham in classifica: "Sì, è stata fonte di distrazione, ma è il club del proprietario, non è il mio club. Faccio parte del club, ma la decisione (sulla Superlega) è del proprietario. Non c'è bisogno di scusarmi direttamente, il mio lavoro è adattarmi alle circostanze. E siamo stati distratti? Sì chiaramente. Io personalmente sono arrivato martedì allo stadio in uno stato d'animo che chiaramente non era quello in cui normalmente arrivo, per una partita. Ma questo è già passato e, come ho detto, non credo che abbiano bisogno di scusarsi con me".