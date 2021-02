Chelsea, Tuchel: "Giroud meriterebbe di giocare sempre, anche quando resta in panchina"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa all'anti-vigilia del big match col Manchester United. Queste le sue principali dichiarazioni, a partire dal golazo di Giroud contro l'Atletico Madrid in Champions: "Giroud merita di partire titolare ogni volta. Si allena veramente bene e ha una grande personalità. Meriterebbe di essere in campo anche quando resta in panchina, ma oggi non posso dirvi se partirà dal 1' o meno con lo United. Dinanzi ai Red Devils ci aspetta una grande sfida, affronteremo una squadra piena di qualità che sta facendo molto bene. Noi però vogliamo farci trovare pronti. Mi piace comunicare con tutti i miei calciatori, abbiamo un gruppo forte e ancora tanta strada da fare tutti insieme".