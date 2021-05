Chi per il dopo Zidane? I tifosi del Real Madrid non hanno dubbi: Perez scelga Raul

vedi letture

Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid al termine di questa stagione. Il manager francese, scrive 'Marca' oggi in edicola, ha già comunicato alla squadra la sua decisione, ovvero quella di lasciare la guida dei blancos al termine di questa stagione.

Per la sua successione, due i nomi in cima alla lista del presidente Florentino Perez: Raul, ex centravanti del Real Madrid e attuale manager del Castilla, e Massimiliano Allegri. Ma i tifosi, secondo un sondaggio del quotidiano spagnolo che ha ricevuto oltre 116mila voti, non hanno dubbi: vogliono Raul. Lo spagnolo è stato ritenuto da 3 votanti su 4 l'erede ideale di Zidane.