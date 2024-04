Ufficiale Chico Conceiçao è tutto del Porto. Riacquistato l'esterno dall'Ajax a titolo definitivo

Nel 2022 aveva lasciato "casa sua" per provare l'esperienza con uno dei club più importanti d'Europa, uno dei migliori a lavorare con i giovani. Le cose, però, non sono andate come Francisco Conceiçao si aspettava; così, 12 mesi dopo, l'esterno classe 2002 era tornato al Porto per mettersi a disposizione di papà Sergio.

Oggi, prima della scadenza del prestito annuale concordato a settembre, Chico è certo di vestire la maglia dei Dragoes anche per le prossime stagioni: il Porto ha infatti esercitato l'opzione d'acquisto da 10 milioni e Conceiçao jr. ha firmato un contratto fino al 2029.