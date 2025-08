Ufficiale Bobby Clark torna in Inghilterra: il Salisburgo presta l'ex Liverpool al Derby County

Il Derby County ha ufficializzato l’arrivo di Bobby Clark con la formula del prestito secco per l’intera stagione 2025/26. Il centrocampista classe 2005 arriva dal Salisburgo e vestirà la maglia dei Rams nel campionato di Championship.

Clark, 20 anni, rappresenta il nono acquisto estivo del club e il terzo arrivo in prestito, dopo quelli di Owen Beck dal Liverpool e David Ozoh dal Crystal Palace. Il suo arrivo riporta il giovane talento nel calcio inglese dopo un anno trascorso in Austria, dove ha collezionato presenze sia in campionato che in Champions League. Il centrocampista ritrova così la squadra di John Eustace, affrontata proprio in precampionato con la maglia del Salisburgo, e rafforza ulteriormente una mediana già profondamente rinnovata.

Cresciuto nelle giovanili del Newcastle United, Clark è passato al Liverpool nel 2021, club con cui ha esordito tra i professionisti. Il suo debutto da titolare è avvenuto ironicamente proprio contro il Derby County. Dopo una stagione di crescita in Austria, Clark è pronto a rilanciarsi in patria, con l’obiettivo di imporsi come titolare e continuare il suo percorso di maturazione in uno dei campionati più competitivi d’Europa.