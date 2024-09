Ufficiale Colpo del Toluca: arriva il trequartista Helinho, al Bragantino 7 milioni di euro

vedi letture

Una vera e propria "bomba", come scrive il Toluca sui propri account social: Hélio Júnio Nunes de Castro, conosciuto come Helinho, lascia il Bragantino e si trasferisce in Messico. Il 24enne esterno offensivo brasiliano, cresciuto nelle giovanili del Sao Paulo, è costato ben 7 milioni di euro al club di Toluca de Lerdo.

Una somma che non andrà tutta nelle casse della società della Red Bull, perchè il Sao Paulo si era assicurato una percentuale sulla rivendita. Di seguito l'annuncio su Instagram: