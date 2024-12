Ufficiale Colpo tedesco per il New York Red Bulls: tesserato il difensore centrale Hack

Il New York Red Bulls ha annunciato di aver trovato l'accordo con il difensore Alexander Hack che firmerà un contratto fino al 2026, con opzione per la stagione successiva, con il club statunitense. Il tedesco classe '93 arriva da svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita dove ha vestito la maglia dell'Al-Qadsiah e vanta ben 133 presenze in Bundesliga con la maglia del Mainz dove ha giocato per quasi un decennio.

"Alexander è un difensore collaudato dai tempi della Bundesliga e siamo entusiasti di aggiungere un giocatore della sua qualità al nostro roster. - ha affermato il direttore sportivo del club newyorkese Jochen Schneider - Porterà più esperienza al nostro roster e sarà un grande esempio per i nostri giocatori più giovani".