Con Christensen in campo non si passa: 11 clean sheet consecutivi tra Chelsea e Nazionale

Il Chelsea ha trovato il suo ministro della difesa: in attesa di riavere a disposizione il vero Thiago Silva, è Andreas Christensen a prendersi la scena. Con lui in campo, i londinesi non prendono gol da diverso tempo: sono 11 le volte in cui il difensore danese ha contribuito a mantenere la porta inviolata della sua squadra di club e della nazionale scandinava.

Andreas Christensen has now kept a clean sheet in each of his last 11 starts for club and country.

No way past. ⛔️ pic.twitter.com/AIYTPAVtr0

