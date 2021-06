Copa America, Brasile avanti sul Venezuela al 45': decide sin qui Marquinhos

vedi letture

Uno a zero tra Brasile e Venezuela al termine dei primi quarantacinque minuti. A decidere sin qui il match inaugurale della Copa America è un gol dell'ex Roma Marquinhos, abile a ribadire in rete un pallone vagante dopo una girata all'interno dell'area di Richarlison. Gara in salita, dunque, per la Vinotinto, alle prese con numerose defezioni a causa del focolaio di Covid scoppiato nei giorni scorsi.