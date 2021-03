Coppa d'Africa, Guinea Equatoriale alla fase finale. Festeggiano Machin e Obiang

La Guinea Equatoriale stacca il biglietto per la Coppa d'Africa che si disputerà a gennaio 2022 in Camerun. Decisivo il successo di misura contro la Tanzania in quello che era un vero e proprio spareggio per accedere alla fase finale. Decide un gol di Nsue nella ripresa. Festeggiano la qualificazione Jose Machin del Pescara e Pedro Obiang del Sassuolo, entrambi protagonisti del successo di questa sera.