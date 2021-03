Coppa di Germania, continua la favola del Kiel: ok anche il Lipsia. Entrambe in semifinale

Continua la favola del Kiel in Coppa di Germania, che dopo aver eliminato il Bayern Monaco ai sedicesimi di finale è approdato in semifinale sconfiggendo l'Essen in trasferta per 3-0. Nell'altra sfida giocata oggi il Lipsia ha battuto invece il Wolfsburg per 2-0, grazie ai gol di Poulsen e Hwang Hee-Chan. Le due squadre si sfideranno adesso nel penultimo atto della competizione.