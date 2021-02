Crystal Palace, 11 giocatori in scadenza. Hodgson: "Giusto chiedergli di dare il massimo"

Il Crystal Palace ha 11 giocatori che in estate termineranno il proprio accordo con il club, tra cui Gary Cahill, Mamadou Sakho, Townsend e Benteke. Il tecnico Roy Hodgson ha parlato di questa particolare situazione: "Questi giocatori sono sotto contratto con noi e non è ingiusto chiedergli di dare il massimo per guadagnare ciò che li stiamo pagando. Arriverà il momento in cui vorranno conoscere il loro futuro, magari per trovare un'altra squadra, ma penso che a volte sia giusto non far sapere ai calciatori che non li vuoi più in rosa, soprattutto se la squadra dipende tanto da loro".