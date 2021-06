Curriculum a 16 club, ma Sol Campbell non trova squadra: "Vorrei esser messo alla prova"

Sol Campbell, ex difensore dell'Arsenal, tra le tante altre, vorrebbe fare l'allenatore, ma fin qui ha avuto soltanto due esperienze con club in crisi finanziaria come Macclesfield e Southend. Lo scorso anno ha inviato il suo curriculum a sedici club, ricevendo risposta soltanto dal Sunderland, in League One. Ne ha parlato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Ho tutti i badge necessari per lavorare. Ho seguito i corsi, ho una grande passione, ho un’importante esperienza da giocatore alle spalle, vorrei essere messo alla prova".

Sull'Inghilterra.

"La nostra nazionale ha giocato tre gare differenti. Nella prima, tecnicamente la più difficile, contro la Croazia, ho apprezzato la fase difensiva. Bene Walker, Stones, Mings: tutti concentrati e essenziali. Considerazione generale: si credeva che la retroguardia fosse il punto debole dell’Inghilterra, ma finora non ha incassato gol. La seconda partita è stata complicata. La Scozia ha giocato bene, pressando e chiudendo gli spazi. Hanley, centrale del Norwich, è stato eccezionale. Avremmo potuto anche perdere con la Scozia, ma abbiamo colpito un palo con Stones e siamo riusciti a gestire bene le situazioni più difficili. Contro la Repubblica Ceca abbiamo dominato nei primi venti minuti. Dopo il gol di Sterling, abbiamo governato il match e Southgate si è concesso i cambi per dosare le energie".