D'Alessandro loda Gallardo: "L'allenatore più grande è Bielsa, Marcelo gli somiglia"

Andres D'Alessandro è uno dei calciatori argentini più amati degli ultimi 20 anni. Talento cristallino schiacciato - come tanti altri - dal peso di essere definito "nuovo Maradona", El Cabezon ha quasi 40 anni e non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Una nuova avventura lo attende in Uruguay, dove vestirà la maglia del Nacional; intanto a ESPN ha tessuto le lodi di due suoi vecchi allenatori: "Sono molto grato a Gallardo, ho imparato molto con lui e mi sarebbe piaciuto trascorrere più tempo insieme. Gli ho chiesto come avesse preso la decisione di fare l'allenatore e mi ha risposto che quando è venuto a giocare al Nacional aveva un problema al ginocchio, si stava preparando da molto tempo. Io penso ancora da giocatore ma ho già fatto il corso".

Ma chi è stato il miglior allenatore di D'Alessandro? "Senza dubbio Bielsa, e Marcelo Gallardo è quello che gli si avvicina di più, in tante cose: disciplina, intensità, rispetto".