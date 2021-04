Da JN a JM, il Lipsia annuncia Marsch. E i tifosi esultano: "Per fortuna non è Mourinho"

Un video di 15 secondi per "preparare il campo" all'annuncio ufficiale. Anche se l'effetto sorpresa era già stato "rovinato" dai rumors delle ultime 24 ore, che davano Jesse Marsch come sicuro erede di Julian Nagelsmann sulla panchina del Lipsia. Nonostante ciò, il club tedesco ha "giocato" con i tifosi, anticipando la notizia pubblicata poco dopo in modo simpatico: nel video compare una lavagna con tutti gli acquisti per la prossima stagione (Simakan, Brobbey e Gvardiol, oltre a coloro che non hanno mai giocato per infortuni come Laimer e Szoboszlai) e le iniziali dell'allenatore: JN, ovvero Julian Nagelsmann, che diventa immediatamente JM, ovvero Jesse Marsch. Qualche tifoso, però, ha pensato che si trattasse di José Mourinho...