Ufficiale Da una sponda all'altra di Sheffield: Max Lowe passa dallo United al Wednesday

Il cambio di maglia all'interno della stessa città è sempre un qualcosa di particolare, soprattutto se entrambe le compagini cittadine hanno tradizione calcistica. Max Lowe, terzino sinistro classe '97 in forza allo Sheffield United, si è reso protagonista di un passaggio del genere andando a giocare per gli acerrimi rivali dello Sheffield Wednesday. Di seguito il comunicato ufficiale: "Max Lowe ha concordato un accordo da firmare per mercoledì 1 luglio. Lowe è un artista versatile, a suo agio sia nel ruolo di terzino sinistro che come centrocampista difensivo. Ha iniziato la sua carriera con il Derby, diplomandosi all'accademia dei Rams e collezionando 42 presenze da senior. Seguirono periodi di prestito con Shrewsbury e Aberdeen prima di un trasferimento permanente ai nostri rivali cittadini Sheffield United.

Lowe ha collezionato 44 presenze con le Blades, incluso un passaggio temporaneo al Nottingham Forest, dove ha fatto parte della squadra dei Reds che ha vinto la promozione in Premier League tramite gli spareggi nel 2021/22. Il 27enne è un nazionale inglese decorato nelle fasce d'età più giovani, avendo rappresentato i Tre Leoni a livello Under 16, 17, 18 e 20. Lowe metterà nero su bianco a Hillsborough a luglio alla scadenza del suo attuale contratto. Benvenuto a mercoledì, Max!".