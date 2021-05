Dal 2023 può tornare la Coppa Intercontinentale: il Qatar pronto a ospitarla

Il Qatar prova a mettere le mani sulla Coppa Intercontinentale. La competizione, disputata dal 1960 al 2004 per poi cedere il passo alla coppa del mondo per Club FIFA, mai davvero decollata, dovrebbe essere riesumata a partire dal 2023, evitando così il progetto di un mondiale per club, anch’esso recepito con grande freddezza soprattutto dal calcio europeo. Secondo i brasiliani di UOL il Qatar avrebbe preso i primi contatti con la CONMEBOL (equivalente sudamericano dell’UEFA) per provare a trovare un accordo.