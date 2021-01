Dal Braga al 2° posto col PAOK, ora la Libertadores: mister Abel Ferreira in rampa di lancio

vedi letture

La Copa Libertadores continua a parlare portoghese. Non solo perché le ultime due squadre a trionfare sono brasiliane (Flamengo e Palmeiras), ma soprattutto perché i successi sono arrivati grazie a due allenatori lusitani: da Jorge Jesus ad Abel Ferreira, è ancora il Vecchio Continente a fare scuola nella massima competizione sudamericana. E per il 42enne di Penafiel è l'ennesima impresa, dopo i brillanti risultati conquistati sulle panchine di Sporting Braga e PAOK Salonicco; il giovane tecnico ha messo in piedi una vera e propria armata, che ha sbaragliato la concorrenza grazie alle sue conoscenze tattiche. In pochi anni ha già dimostrato di essere uno dei migliori nel panorama internazionale e potrebbe rientrare presto in Europa per cominciare un nuovo percorso, magari in una grande squadra.