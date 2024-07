Ufficiale Dal Southampton U21 alla terza serie inglese: Payne in prestito al Cheltenham Town

vedi letture

Movimento in uscita per il Southampton, che permette a un suo giovane di andare a farsi le ossa nelle serie minori. Si tratta di Lewis Payne, terzino destro classe 2004 che va a giocare in prestito per una stagione al Cheltenham Town (club di terza serie inglese).

Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito dei Saints: "Il Southampton Football Club può confermare che il difensore Under 21 Lewis Payne è passato al Cheltenham Town in prestito per una stagione.

Il giovane terzino acquisirà ulteriore esperienza nel calcio professionistico dopo aver collezionato 41 presenze nella stagione precedente con il Newport County, squadra della League Two. Payne tornerà nella stessa divisione del Cheltenham, retrocesso dalla League One la scorsa stagione e che punta a tornare immediatamente in terza divisione. Il club augura tutto il meglio a Lewis e non vede l'ora di monitorare i suoi progressi".