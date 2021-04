De Bruyne MVP di PSG-City: "Il gol? Il portiere si aspetta il tocco, era difficile da leggere"

Kevin de Bruyne è stato votato come miglior giocatore della sfida tra Paris Saint-Germain e Manchester City. Il centrocampista belga ha commentato la vittoria della sua squadra per 2-1 a BT Sport : "È stata una partita dal doppio volto. Abbiamo iniziato bene nei primi dieci minuti, avevamo il controllo, ma il PSG è una squadra incredibile. Dopo il loro gol abbiamo rischiato ma pian piano ci siamo risistemati. Molto meglio nel secondo tempo. .Nel primo tempo avevamo troppa fretta e di solito non succede mai. Nella ripresa abbiamo cercato di trovare gli spazi con più pazienza e credo che l'abbiamo fatto, crescendo come squadra. Il gol? Era difficile per il portiere, perché in casi come questo si aspetta sempre che qualcuno tocchi la palla. Sulla punizione, Riyad mi ha chiesto se poteva prendere battere e gli ho detto che poteva farlo. Ha segnato, quindi chi sono io per dire qualcosa al riguardo?".