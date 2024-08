Ufficiale De Zerbi stregato da Luis Henrique: prolungato il contratto del brasiliano con il Marsiglia

L'annuncio è arrivato proprio oggi: l'Olympique Marsiglia ha confermato ufficialmente il prolungamento del contratto dell'ala Luis Henrique fino al 2028. Il brasiliano di 22 anni, che ha segnato due volte la scorsa settimana nella vittoria inaugurale dell'OM sul Brest per 5-1, ha rinnovato dopo aver conquistato Roberto De Zerbi, che l'ha fatto esordire nel Finistère.

Il brasiliano si è unito all'OM nel 2020 all'età di 18 anni dal Botafogo, dove è stato nuovamente ceduto in prestito nell'autunno del 2022. Henrique ha giocato 74 volte con l'OM, di cui 24 nella scorsa stagione. Questa la reazione del giocatore al prolungamento di contratto: "Sono molto felice di averlo fatto - ha esordito con un sorriso evidente. Sono troppo contento che il club mi abbia dato la fiducia e questa è molto importante per me e spero di dare tutto il meglio che ho sul campo di gioco, per mostrare che sono veramente troppo contento", le parole riprese da L'Equipe.

La benedizione di De Zerbi: "Luis Henrique per me è un giocatore che dà colore, un giocatore offensivo. Non ho ancora avuto la possibilità di sperimentare, di provare altre cose ma l'ho visto giocare. Per questo da lui mi aspetto molto, proprio come da Harit. Ieri nella riunione che ho avuto con la squadra gli ho chiesto quanti gol avesse segnato la scorsa stagione e lui mi ha risposto 'un gol'. Quindi ha già sorpassato il numero di gol della scorsa stagione. E quando vedo porre degli obiettivi importanti lui tira fuori l'argomento del numero di gol. Deve riuscire a essere più concreto e determinante con il pallone ma anche senza. Essere il primo a reagire per poterla recuperare, essere il primo a compensare il pressing".