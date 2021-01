Dele Alli non convocato con lo Sheffield, Collymore duro con Mourinho: "L'ultimo insulto"

Stan Collymore, ex attaccante del Liverpool, ha criticato aspramente la scelta di José Mourinho di tenere fuori dalla lista dei convocati Dele Alli per il match contro lo Sheffield: "Per Dele Alli rimanere fuori dalla squadra per Fernandes è stato l'ultimo insulto. Alli può essere molte cose ma non è un cattivo professionista. Potresti pensare che non abbia giocato a un livello sufficiente, che non si alleni bene, ma se pensi che uno dei i migliori giocatori della migliore generazione nella storia del Tottenham meriti l'umiliazione di avere davanti qualcuno che non ha fatto niente al club (Fernandes), devi cambiare il tuo modo di pensare. E' imperdonabile per Jose Mourinho. Non fraintendetemi, Alli si è meritato di essere criticato dall'allenatore. Alli è un ragazzo grande e Mourinho lo vede allenarsi tutti i giorni e, ovviamente, vede qualcosa che non gli piace ma ancora non capisco cosa abbia fatto Alli".