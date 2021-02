Dijon, Linarès dopo il KO contro il PSG: "Troppa differenza, non c’è mai stata partita"

vedi letture

Il tecnico del Dijon, David Linarès, dopo la brutta sconfitta contro il Paris Saint-Germain, è parso molto deluso a fine partita: “Stasera penso che ci sia stata una netta differenza tra le due squadre, soprattutto nel gioco. Abbiamo preso la prima rete dopo appena 7 minuti. Il Paris è venuto per dominarci e non c’è mai stata partita. A fine primo tempo, la situazione non era totalmente compromessa. Nella seconda frazione dovevamo avere una risposta diversa a livello caratteriale. Ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo accettare questa differenza tra le due squadre e dobbiamo concentrarci sul match successivo, contro il Brest nel turno infrasettimanale.”.