Ufficiale Djalo lascia l'Athletic Club e riparte dall'Al Gharafa: ecco la formula del trasferimento

Nuovo trasferimento in Spagna. L'Athletic Club ha ceduto a titolo temporaneo Alvaro Djalo all'Al Gharafa SC, società di Doha che milita nella Qatar Stars League, la massima divisione del campionato qatariota di calcio. Di seguito il comunicato del club basco:

"Djaló ceduto in prestito all'Al Gharafa SC. L'attaccante resterà al club qatariota fino alla fine della stagione. Álvaro Djaló giocherà in prestito all'Al Gharafa SC fino alla fine della prossima stagione. L'accordo con il club qatariota include una clausola di acquisto non vincolante. Djaló, che ha collezionato 28 presenze con i Lions nella stagione 2024/25, farà squadra con ex giocatori della Liga come Joselu Mato e Sergio Rico".

Il classe '99 in carriera vanta 88 presenze e 21 gol con il Braga, 28 gettoni e una rete con l'Athletic Club, 25 apparizioni e 3 centri con il Braga Under 23 e 14 incontri e 7 gol con il Braga B. In bacheca ha una Coppa di Lega Portoghese.