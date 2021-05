Domani Monaco-PSG vale la Coupe de France. Kovac: "Noi secondi solo al City nel 2021"

Vigilia della finale di Coupe de France per il Monaco, che domani affronterà il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino. In conferenza stampa ha parlato mister Niko Kovac: "Abbiamo vinto cinque partite per arrivare qui e tutti vorrebbero vincere il titolo. Sarà un match complicato, ma crediamo nei nostri mezzi e nelle nostre qualità. La bolla? Ci siamo dentro per aver avuto cinque casi di positività al coronavirus, ma anche per una questione di performance. L'atmosfera è bellissima, siamo stati in un hotel con vista sul mare e abbiamo vissuto come una famiglia. Domani e domenica col Lens vogliamo vincere, la nostra stagione è stata ottima e siamo dietro solo al Manchester City per prestazioni nel 2021, anche se non ci siamo ancora qualificati per la prossima Champions. Comunque vada, avremo svolto un ottimo lavoro ma vincere fa parte del nostro DNA. Siamo pronti".