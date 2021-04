Domani Porto-Chelsea. Conceiçao: "Differenza di valori? Non penseremo alle loro spese"

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, reduce da una brutta batosta in campionato: "Il Chelsea aveva avuto pochi passaggi a vuoto con Tuchel. È una squadra forte e queste sconfitte servono da monito. Vorrei che avessero vinto l'ultima partita. Queste situazioni fanno suonare l'allarme e fanno sì che tutti siano più attenti. Non gioca a nostro favore".



Differenza di valori: "Nella vita non c'è niente di impossibile, soprattutto nello sport. Le due squadre si affronteranno mettendo in mostra le proprie qualità, la loro idea di gioco e il lavoro settimanale. Il Chelsea ha giocato partite con un grado di difficoltà enorme, questo è un vantaggio per loro. Quando ci incontreremo in campo, però, non penseremo che noi abbiamo speso 25 milioni di euro e il Chelsea 250. Non penseremo che Evanilson sia il nostro giocatore più costoso e che lo abbiamo pagato 8 milioni, mentre Havertz ne è costati 80. Le squadre che giocano nel nostro campionato potrebbero pensare lo stesso. In campo saranno 11 contro 11 e tutto è possibile".