Domani Siviglia-Bor. Dortmund, Fernando: "Loro sono favoriti. Haaland? Siamo pronti"

Fernando Reges ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund: "Sono favoriti, per la loro storia e quello che hanno fatto, anche se non sono in un momento positivo. In Champions cercheranno però di farsi valere".

Il ritorno della Champions: "Sono molto felice di giocare di nuovo in questa competizione, ci dà entusiasmo. Sarà una sfida difficile, contro una squadra di grande talento".

Spauracchio Haaland: "Dovremo fare molta attenzione, ha grande talento: è bravo tecnicamente, forte fisicamente e veloce. Siamo però pronti per affrontare una squadra molto forte, ci vorrà grande concentrazione. Dovremo essere attenti in difesa e cercare di colpire".

Pressioni: "Non ne abbiamo, siamo contenti di essere arrivati qui e vogliamo fare qualcosa di importante. Non siamo i favoriti, pensiamo solo a giocare una grande partita".

La chiave può essere la difesa: "Non dobbiamo pensare ai numeri delle ultime partite, ma a quello che dobbiamo fare. Bisogna disputare una grande prestazione, altrimenti non conta nulla. Vogliamo mantenere la porta inviolata, anche se non sarà facile".