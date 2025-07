Ufficiale Dopo Justin, un altro figlio di Kluivert nell'Europa che conta: il 24enne Ruben al Lione

Il figlio d'arte Ruben Kluivert è stato ufficialmente annunciato come nuovo acquisto del Lione. Il 24enne difensore centrale olandese lascia Casa Pia, che percepirà 3,78 milioni di euro dal trasferimento, con la possibilità di ricevere ulteriori 650.000 euro a seconda degli obiettivi e una quota del 15% sulla futura rivendita. Il Lione ha dato il primo benvenuto al difensore con un post su Instagram.

In questo modo, il figlio dell'ex giocatore del Milan Patrick Kluivert, che la scorsa stagione ha giocato 24 partite segnando un gol, diventa la più grande cessione nella storia del club, superando quella dell'ala portoghese Nuno Moreira, che a inizio anno è passato al Vasco da Gama, in Brasile, per 3,5 milioni di euro.

Ruben è nipote di Kenneth, attaccante del Suriname negli anni '60, figlio di Patrick, allenatore, dirigente ed ex calciatore del Milan e fratello di Quincy (1997), Justin (1999) e Shane (2007), tutti calciatori professionisti. Fra di loro (i fratelli), quello che è arrivato fino ad ora ad un livello più altro è Justin, che dopo essere cresciuto nell'Ajax ha giocato per la Roma, per il Lipsia, per il Nizza, per il Valencia e infine per il Bournemouth, dove è divenuto un elemento importante della squadra dal 2023 ad oggi.