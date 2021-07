Dopo l'addio al Genoa, Zapata riparte dall'Argentina: sarà allenato da Montero

Dopo l'addio al Genoa da svincolato due settimane fa, Cristian Zapata è pronto a ripartire con una nuova avventura, questa volta in Argentina. Come riporta TycSports, il difensore colombiano avrebbe accettato l'offerta del San Lorenzo, allenato dall'ex Juventus Paolo Montero. Per Zapata, trentacinque anni, pronto un biennale.