Dopo Richards il Bayern ci riprova: sei giovani del Dallas Fc saranno testati dai bavaresi

Il Bayern Monaco ci riprova. Dopo aver prelevato da Dallas FC Chris Richards nel gennaio del 2019 il club tedesco ha accolto nei giorni scorsi ben sei giovani prodotti del vivaio del club statunitense con cui è in corso una partnership. Si tratta, come si apprende dal sito dei texani del difensore Justin Che, dei centrocampisti Edwin Cerrillo, Brandon Servania e Thomas Roberts e degli attaccanti Ricardo Pepi e Dante Sealy che resteranno fino al 29 gennaio in prova a Monaco per essere valutati dallo staff bavarese. Tutti col sogno di ripercorrere le orme del centrale classe 2000 Richards che in questa stagione ha già collezionato 7 presenze con la prima squadra.