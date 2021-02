Dortmund-Arminia, le formazioni ufficiali: Emre Can difensore centrale, Haaland guida l'attacco

Sfumata ogni possibilità di ambire al titolo, il Borussia Dortmund ha assoluta necessità di fare incetta di punti per avvicinarsi il più possibile alla zona Champions nelle prossime settimane. Per la sfida contro l'Arminia Bielefeld Terzic si affida a Emre Can al fianco di Matts Hummels. Solita cifra di talento in attacco: toccherà a Reyna, Reus e Sancho appoggiare l'unica punta, che sarà ovviamente Haaland. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Dahoud; Reyna, Reus, Sancho; Haaland. Allenatore: Edin Terzic.

ARMINIA (4-2-3-1): Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Kunze, Prietl; Cordova, Doan, Voglsammer; Klos. Allenatore: Uwe Neuhaus.