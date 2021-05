Douglas Costa: "Il Gremio è la mia squadra del cuore, tornarci è la mia sfida più importante"

vedi letture

Douglas Costa è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Gremio. A 30 anni il giocatore torna nella sua squadra del cuore nonché quella che lo ha lanciato come professionista, prima di essere acquistato nel 2010 dallo Shakhtar Donetsk e iniziare la sua lunga esperienza in Europa. Vi arriva in prestito dalla Juventus dopo una stagione poco fortunata al Bayern, nonostante la vittoria della Bundesliga: "È la sfida più importante della mia vita, tornare nel club che mi ha lanciato come calciatore. Volevo tornare per restituire qualcosa finché ne avevo la forza. E credo di avere l'età giusta per aiutare i miei compagni. È il mio club del cuore, la mia famiglia è gremista, vive qui. È il miglior regalo che potessi fare al Gremio".

Quando è maturata l'idea?

"Il Gremio ha sempre voluto riprendermi e io ho sempre voluto tornare. La squadra è sempre salita di livello, sono felice di essere qui in un momento speciale nella mia carriera".

Obiettivi?

"Credo che qui vincerò molto. E punto a tornare in nazionale conquistando titoli col Gremio".