Doumbia-Sporting, conferme dal Portogallo: pronti 15 milioni per accontentare il Venezia

Il Sporting pianifica il restyling del centrocampo e guarda con attenzione al mercato italiano. In vista delle possibili uscite di Morten Hjulmand e Hidemasa Morita, il club di Lisbona ha individuato in Issa Doumbia uno dei profili ideali per rinforzare la mediana. La pista trova conferme anche in Portogallo, con il quotidiano A Bola che fa il punto della situazione.

Il classe 2003 del Venezia si sta mettendo in luce in Serie B, dove ha collezionato 35 presenze con 8 gol e 4 assist, contribuendo alla corsa promozione della squadra lagunare. Le sue prestazioni hanno attirato anche l’interesse di diversi club di Serie A, ma lo Sporting sembra aver mosso passi concreti in anticipo. La valutazione fissata dal Venezia non scende sotto i 15 milioni di euro, cifra che in Portogallo considerano sostenibile e che lo Sporting sarebbe pronto a mettere sul piatto. Parallelamente, la dirigenza biancoverde ha già pronto un contratto quinquennale fino al 2031, segno di un investimento importante sul giocatore.

Elemento chiave dell’operazione sarà la clausola rescissoria, che dovrebbe attestarsi intorno agli 80 milioni di euro, in linea con la politica del club per i centrocampisti. Un dettaglio che conferma la volontà dello Sporting di valorizzare Doumbia nel tempo, trasformandolo potenzialmente in uno dei prossimi protagonisti del mercato europeo.