Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Doumbia-Sporting, conferme dal Portogallo: pronti 15 milioni per accontentare il Venezia

Doumbia-Sporting, conferme dal Portogallo: pronti 15 milioni per accontentare il VeneziaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:21Calcio estero
Pierpaolo Matrone

Il Sporting pianifica il restyling del centrocampo e guarda con attenzione al mercato italiano. In vista delle possibili uscite di Morten Hjulmand e Hidemasa Morita, il club di Lisbona ha individuato in Issa Doumbia uno dei profili ideali per rinforzare la mediana. La pista trova conferme anche in Portogallo, con il quotidiano A Bola che fa il punto della situazione.

Il classe 2003 del Venezia si sta mettendo in luce in Serie B, dove ha collezionato 35 presenze con 8 gol e 4 assist, contribuendo alla corsa promozione della squadra lagunare. Le sue prestazioni hanno attirato anche l’interesse di diversi club di Serie A, ma lo Sporting sembra aver mosso passi concreti in anticipo. La valutazione fissata dal Venezia non scende sotto i 15 milioni di euro, cifra che in Portogallo considerano sostenibile e che lo Sporting sarebbe pronto a mettere sul piatto. Parallelamente, la dirigenza biancoverde ha già pronto un contratto quinquennale fino al 2031, segno di un investimento importante sul giocatore.

Elemento chiave dell’operazione sarà la clausola rescissoria, che dovrebbe attestarsi intorno agli 80 milioni di euro, in linea con la politica del club per i centrocampisti. Un dettaglio che conferma la volontà dello Sporting di valorizzare Doumbia nel tempo, trasformandolo potenzialmente in uno dei prossimi protagonisti del mercato europeo.

Articoli correlati
Doumbia del Venezia tra sirene in A e all'estero: la volontà di club e giocatore... Doumbia del Venezia tra sirene in A e all'estero: la volontà di club e giocatore è chiara
Venezia, offerta da 15 milioni per Doumbia dal Besiktas: Inter, Milan e Roma osservano... Venezia, offerta da 15 milioni per Doumbia dal Besiktas: Inter, Milan e Roma osservano
Anche il Benfica apprezza Doumbia del Venezia. Quanta concorrenza sul nazionale under... Anche il Benfica apprezza Doumbia del Venezia. Quanta concorrenza sul nazionale under
Altre notizie Calcio estero
Il Real Madrid sta studiando un piano alla Endrick per trovare il miglior Mastantuono... Il Real Madrid sta studiando un piano alla Endrick per trovare il miglior Mastantuono
Bayern Monaco già campione, Kompany annuncia il turnover: "Faremo scelte logiche"... Bayern Monaco già campione, Kompany annuncia il turnover: "Faremo scelte logiche"
Textor sempre più nei guai: il Tribunale lo rimuove dalla carica di presidente del... UfficialeTextor sempre più nei guai: il Tribunale lo rimuove dalla carica di presidente del Botafogo
Doumbia-Sporting, conferme dal Portogallo: pronti 15 milioni per accontentare il... Doumbia-Sporting, conferme dal Portogallo: pronti 15 milioni per accontentare il Venezia
Benzema punge il Real Madrid: "Il problema non è l'allenatore. Il PSG oggi è più... Benzema punge il Real Madrid: "Il problema non è l'allenatore. Il PSG oggi è più squadra"
Uefa, Ceferin: "Capisco i tifosi, ormai non sappiamo più quando è rigore e quando... Uefa, Ceferin: "Capisco i tifosi, ormai non sappiamo più quando è rigore e quando non lo è"
Un altro inglese al Bayern Monaco? Tentativo per Gordon: contatti avviati con...... Un altro inglese al Bayern Monaco? Tentativo per Gordon: contatti avviati con... Kane
PSG, Al Khelaifi esalta Luis Enrique: "La nostra forza. Nessuno è più positivo di... PSG, Al Khelaifi esalta Luis Enrique: "La nostra forza. Nessuno è più positivo di lui"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La lezione di Chivu e Sarri a Fabregas, Palladino e non solo: vincere non è cosa per tutti. Spalletti ha creato la sua Juve, adesso sta alla società regalargli i giocatori di cui ha bisogno. Gasp-Roma: il tecnico si gioca tutto
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine top news n.1 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
Immagine top news n.2 Roma, Giuntoli nel mirino ma per ora nessun contatto diretto. Sul dirigente ci sono club esteri
Immagine top news n.3 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Claudio Ranieri, e adesso? A giugno rifiutò il ruolo di CT, ora può tornare d'attualità
Immagine top news n.5 Ranieri ha pagato l'essere ancora troppo allenatore e poco senior advisor. Il retroscena
Immagine top news n.6 Vlahovic e la Juventus sono più lontani. Per il serbo torna forte l'ipotesi Milan
Immagine top news n.7 Spalletti vuole Alisson per la sua Juve, il portiere apre ai bianconeri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Chelsea è il più grande fallimento della storia dei progetti calcistici mondiali
Immagine news podcast n.2 Motta eroe della Lazio. E la Serie B è piena di giovani talenti italiani: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cinque giocatori dell'Udinese su cui c'è la fila sul mercato estivo
Immagine news podcast n.4 Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gianni Bezzi: "Sarri strepitoso ma non può più restare alla Lazio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Inter, ecco perché starei attento a tenere Calhanoglu"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maurizio Sarri, il voto alla stagione del tecnico della Lazio degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'atto V di Ranieri alla Roma finisce nel modo peggiore: come sono andati i suoi 10 mesi da dirigente
Immagine news Serie A n.2 Zoff: "Di Motta mi ha colpito la tranquillità. In Italia abbiamo sempre avuto portieri importanti"
Immagine news Serie A n.3 Sabatini: "Bologna meraviglioso, Italiano sbalorditivo. Senza Europa si pensi allo scudetto"
Immagine news Serie A n.4 Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "Dobbiamo abbattere le disattenzioni. Verona la gara più importante"
Immagine news Serie A n.6 Tutti pazzi per Rowe: le big di Premier (e non solo) lo seguono, il futuro a Bologna è in bilico
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, si cerca una soluzione alla battaglia legale tra Tey e Manfredi: parti a lavoro
Immagine news Serie B n.2 Il Monza stasera non può sbagliare: Venezia e Frosinone spettatrici interessate. C'è in ballo la A
Immagine news Serie B n.3 Entella-Padova, incontro-scontro tra due amici presidenti. Gozzi: "Banzato profilo di alto livello"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 36ª giornata: il Venezia si gioca la A, il Modena la certezza dei playoff. La guida completa
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Modena: brianzoli a caccia di punti per la promozione in A
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Avellino-Bari: tra sogno playoff e incubo retrocessione, brividi al Partenio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, tutto negli ultimi 90'. Che non dovranno evitare profonde riflessione su un'annata nera
Immagine news Serie C n.2 Ravenna matematicamente miglior terza di Serie C. Anche senza scendere in campo domenica
Immagine news Serie C n.3 Fra un compratore da trovare e il progetto Stadio-Clinica, a Terni sono giorni decisivi
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Mangiarano: "Lo Stadio-Clinica si farà. Ho un obbligo morale nei confronti della città"
Immagine news Serie C n.5 Fontana sui play out: "Le penalizzazioni hanno inciso. Non è una situazione normale"
Immagine news Serie C n.6 Dopo il CONI anche la CFA boccia il ricorso del Trapani. Antonini punta tutto sull'8 maggio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Bayern prova a insidiare le plurivincitrici: nel weekend al via le semifinali di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.2 Pinones-Arce: "Felice di proseguire con la Fiorentina. Siamo all'inizio di un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.3 Caruso ancora campionessa di Germania: secondo titolo col Bayern. E può puntare al triplete
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Mazzoncini: "Rinnovo Pinones Arce per un progetto di ampio respiro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, rinnovo in panchina: Pinones-Arce prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Schroffenegger: "Fiorentina costruita per vincere. La salvezza dipende solo da noi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?