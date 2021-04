È nata la Superlega! Dura contestazione per i Reds a Elland Road prima di Leeds-Liverpool

Fischi e insulti all'arrivo del Liverpool a "Elland Road". I tifosi del Leeds (e non solo), avversari dei Reds questa sera nel 32° turno di Premier League, hanno accolto così la squadra di mister Klopp al momento del suo ingresso allo stadio. Oltre ai classici sfottò pre-partita, le ragioni principali della contestazione si trovano ovviamente nella creazione della Superlega europea, promossa proprio dal Liverpool in quanto club fondatore.

Guarda le immagini (foto e video) della contestazione fuori dallo stadio degli Whites nei confronti del Liverpool e della Superlega più in generale:



Boos and chants of ‘scum’ as the #LFC team coach arrives at Elland Road pic.twitter.com/3O4txDdCVy — James Pearce (@JamesPearceLFC) April 19, 2021