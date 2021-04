È nata la Superlega! Schweinsteiger non ci sta: "Se realizzata, distruggerebbe il calcio. È triste"

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista del Bayern Monaco e della Germania, ha espresso il suo dissenso nei confronti della Superlega europea con un tweet che non lascia spazio a recriminazione alcuna: "Se la Superlega sarà realizzata, distruggerà il calcio così come lo conosciamo coi suoi campionati nazionali e questo è un pensiero molto triste per me", lo sfogo social del tedesco.

If the #SuperLeague will be realized, it will destroy football with its national leagues as we know it and this is a very sad thought to me.

— Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 19, 2021