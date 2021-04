È nata la Superlega! Van der Sar: "Ajax sorpreso e deluso, sosteniamo la nuova Champions"

"L'Ajax è totalmente sorpreso e deluso dall'annuncio di una possibile Super League. Sosteniamo il nuovo assetto proposto dalla UEFA, come confermato anche lunedì scorso". Così il dg Edwin Van der Sar in un comunicato ufficiale appena pubblicato dall'Ajax per mostrare pubblicamente la sua più totale opposizione alla Superlega europea.

“Ajax is completely taken aback and disappointed by the announcement of a possible Super League. We support the new set-up proposed by UEFA, as confirmed on Monday.’’

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 19, 2021