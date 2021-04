Eintracht, Hutter saluta a fine anno: "Scelta non facile per me. Ora voglio chiudere alla grande"

Messaggio di Adi Hutter che saluterà l'Eintracht Francoforte al termine della stagione. È stato infatti ufficializzato come nuovo tecnico del Borussia Monchengladbach, che ha deciso di pagare la clausola rescissoria di 7.5 milioni di euro: "La decisione di aprire un nuovo capitolo per la nuova stagione non è stata facile per me. Qui ho vissuto tra anni incredibilmente ricchi e intensi e insieme alla squadra vorrei concludere questa stagione con un risultato eccezionale". L'Eintracht è attualmente quarto in classifica con 7 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e vede da vicino la prima storica qualificazione alla Champions League. In passato ha partecipato in un'occasione alla vecchia Coppa dei Campioni (stagione 1959/60), arrivando fino in finale, poi persa contro il Real Madrid.