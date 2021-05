Elche, Escriba dopo il KO contro l'Atletico: "Ottimo secondo tempo, peccato per il rigore fallito"

vedi letture

Il tecnico dell'Elche, Fran Escriba, dopo la sconfitta subita in casa contro l'Atletico Madrid, ha dichiarato: "Se avessimo giocato tutta la partita come nel primo tempo, il rigore (fallito da Fidel allo scadere, ndr) non avrebbe influito perché avremmo preso una goleada. Siamo stati molto inferiori nel primo tempo. Lo 0-1 all'intervallo è stato un regalo. Non abbiamo mai giocato così male. La squadra però è stata premiata con il rigore. Un peccato perdere così.". Ha poi concluso: "Guardiamo alla reazione che ha avuto la squadra nella seconda frazione. Ci abbiamo creduto nel secondo tempo e abbiamo provato ad essere propositivi. Ma nel calcio non sempre vince chi crea di più. Siamo andati comunque molto vicini al gol. Ora ci sono 12 punti in palio e dobbiamo cercare di ottenerli tutti.".