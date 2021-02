Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Chelsea: Simeone dà fiducia a Kondogbia

Tutto pronto per uno degli ottavi di finale più attesi della Champions League. A sfidarsi Atletico Madrid e Chelsea, in un match che vede gli spagnoli favoriti se non altro per la stagione da record che stanno disputando. Il Chelsea ha cambiato allenatore cacciando Lampard e assumendo Tuchel. Non vive un grande momento ma potrebbe essere la sorpresa di questa edizione.

COME ARRIVA L'ATLETICO MADRID - Simeone ha diverse assenze. Il Cholo si presenta dopo la sorprendente sconfitta il Liga contro il Levante, ma comunque da capolista del campionato spagnolo. Mancheranno Trippier squalificato, Herrera, Giménez, Carrasco e Vrsaljko infortunati. Solito 4-4-2 con Suarez e Joao Felix in avanti. A centrocampo possibile maglia da titolare per Kondogbia.

COME ARRIVA IL CHELSEA - Tuchel dovrebbe avere tutti a disposizione nonostante le non perfette condizioni di Thiago Silva, Pulisic e Abraham. 3-4-3 per il tecnico ex PSG che ha preso il posto di Lampard. Ritorna Kantè in mezzo al campo, in avanti Giroud e Werder favoriti.