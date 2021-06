Eto'o: "Messi è il Barcellona, non lo immagino con un'altra maglia. E' il suo club, la sua casa"

vedi letture

Intervistato dal quotidiano La Nacion, Samuel Eto'o ha parlato del futuro di Leo Messi, suo compagno ai tempi del Barcellona: "Messi è il Barça e il Barça è Messi. Non immagino Leo con un'altra maglia. E' il suo club, la sua casa, il suo amore. Non credo che la sua continuità dipenda da una questione economica. So che Laporta sta preparando per lui un progetto affidabile e interessante".