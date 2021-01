Everton, Ancelotti: "La Champions è una motivazione per tutti. Ci proveremo"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, guardando alla classifica dei Toffees come una grande opportunità, ha dichiarato in conferenza stampa: "Per un giocatore, disputare la Champions è sempre un passo avanti nella carriera. Per i nostri giocatori, questa deve essere una grande motivazione. Lo sanno che è possibile e ci stiamo lavorando. Sarà difficile, ora siamo in buona posizione. Sappiamo che dobbiamo lottare per questo e lo faremo. Non significa che possiamo arrivarci sicuramente, ma posso assicurare che combatteremo per provarci".