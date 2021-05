Everton, James Rodriguez rivela: "Non penso che giocherò ancora a lungo"

In un’intervista rilasciata al sito ufficiale della Federcalcio colombiana il fantasista James Martinez dell’Everton ha spiegato di star riflettendo sul proprio ritiro anche se ancora non ha preso alcuna decisione definitiva: “Non posso dirvi quando e dove mi ritirerò, ma penso che sia rimasto poco tempo nel calcio per me, non vorrei giocare quando sarò troppo vecchio. Voglio godermi al massimo questi ultimi anni e aiutare i giovani”.